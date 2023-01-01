11-11 — это игра-головоломка, в которой пользователю нужно расставлять блоки на доске и группировать их, чтобы получать очки. Перетаскивайте цветные блоки на доску и зарабатывайте очки, заполняя ряды и столбцы. Обращайте внимание на формы, чтобы вам не хватило места, и испытайте себя в этой захватывающей головоломке! Используйте курсор мыши, чтобы выбирать, перетаскивать и размещать блоки на доске. Об авторе: Hypersnake был создан КупитьHTML5. Вы можете поиграть в другие их игры Winter Dodge и Hypersnake на Poki!

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