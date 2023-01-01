Мороженое, пожалуйста! — это игра-симулятор ресторана, созданная BuyHTML5. В этой игре вы являетесь владельцем небольшого магазина мороженого. Комбинируйте вкусы, начинки, фрукты и орехи, чтобы создать идеальный заказ для вашего клиента. Нажмите на ингредиенты, чтобы приготовить мороженое, которое хочет ваш клиент, а когда закончите, нажмите зеленую галочку. Чем быстрее вы будете, тем больше очков вы заработаете. Приготовьтесь стать владельцем самого известного магазина мороженого в городе! Как играть: Нажимайте на рожки, виды мороженого или начинки, чтобы выбрать и использовать их. О создателе: Мороженое, пожалуйста! создан BuyHTML5. Посмотрите другие их игры на Poki: 11-11, Dunkbrush, Hypersnake, Scary Hill, Tiny Fishing и Winter Dodge.

Веб-сайт: poki.com

Отказ от ответственности: платформа WebCatalog не аффилирована и не связана с приложением Ice Cream, Please!, не авторизована и не рекомендуется им и не имеет никакого формального отношения к нему. Все названия продуктов, логотипы и бренды являются собственностью соответствующих владельцев.