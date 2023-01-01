WebCatalog
Ice Cream, Please!

Ice Cream, Please!

poki.com

Играть онлайн

Еще не установили WebCatalog? Скачайте WebCatalog.

Упростите использование — скачайте компьютерное приложение для Ice Cream, Please! в WebCatalog для Mac и ПК.

Запуск приложений в окнах без лишних элементов и со множеством улучшений.

Управление аккаунтами и переход между ними без переключения браузеров.

Веб-приложения можно закрепить в строке меню (области уведомлений) для быстрого доступа с помощью сочетаний клавиш.

Можно выбрать приложение как почтовый клиент по умолчанию, распределить окна, настроить уведомления и многое другое!

Блокировка приложений с помощью Touch ID, когда вы не за ПК.

Блокировка рекламы, защита личных данных от трекеров и ускорение работы веб-сайтов.

Мороженое, пожалуйста! — это игра-симулятор ресторана, созданная BuyHTML5. В этой игре вы являетесь владельцем небольшого магазина мороженого. Комбинируйте вкусы, начинки, фрукты и орехи, чтобы создать идеальный заказ для вашего клиента. Нажмите на ингредиенты, чтобы приготовить мороженое, которое хочет ваш клиент, а когда закончите, нажмите зеленую галочку. Чем быстрее вы будете, тем больше очков вы заработаете. Приготовьтесь стать владельцем самого известного магазина мороженого в городе! Как играть: Нажимайте на рожки, виды мороженого или начинки, чтобы выбрать и использовать их. О создателе: Мороженое, пожалуйста! создан BuyHTML5. Посмотрите другие их игры на Poki: 11-11, Dunkbrush, Hypersnake, Scary Hill, Tiny Fishing и Winter Dodge.

Веб-сайт: poki.com

Отказ от ответственности: платформа WebCatalog не аффилирована и не связана с приложением Ice Cream, Please!, не авторизована и не рекомендуется им и не имеет никакого формального отношения к нему. Все названия продуктов, логотипы и бренды являются собственностью соответствующих владельцев.

Вам также может понравиться

Scary Hill

Scary Hill

poki.com

Hypersnake

Hypersnake

poki.com

Jelly Bounce 3D

Jelly Bounce 3D

poki.com

Tiny Fishing

Tiny Fishing

poki.com

99 Balls

99 Balls

poki.com

Yummy Waffle Ice Cream

Yummy Waffle Ice Cream

poki.com

11-11

11-11

poki.com

Yummy Churros Ice Cream

Yummy Churros Ice Cream

poki.com

Bad Ice-Cream 3

Bad Ice-Cream 3

poki.com

Dunkbrush

Dunkbrush

poki.com

Winter Dodge

Winter Dodge

poki.com

Bad Ice-Cream 2

Bad Ice-Cream 2

poki.com

Продукт

Поддержка

Компания

Юридическая информация

© 2023 WebCatalog Pte. Ltd.

Мы применяем файлы cookie для обеспечения работы и улучшения наших веб-сайтов. Используя наши сайты, вы соглашаетесь на применение файлов cookie.

Политика конфиденциальности