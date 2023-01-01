Jelly Bounce 3D — это аркадная игра, в которой вы управляете маленьким кубиком желе, прыгающим вверх на различных платформах. Просто нажмите и удерживайте палец или левую кнопку мыши, чтобы управлять горизонтальными движениями желейного блока. Продолжайте прыгать с платформ на другие, не падая. Эта платформа уменьшится, как только вы прыгнете, так что следите за своим ходом! Соберите звезды и достигните вершины. Продолжайте собирать очки, чтобы улучшить скины желе. Нажмите или коснитесь объекта, чтобы взять его и использовать. Jelly Bounce 3D создан BuyHTML5. Играйте в другие их игры на Poki: 11-11, 99 Balls, Dunkbrush, Ice Cream, Please!, Scary Hill, Tiny Fishing и Winter DodgeJelly Bounce 3D, в которые можно бесплатно играть как на настольном компьютере, так и на мобильном телефоне на Poki: Jelly Bounce. 3D

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