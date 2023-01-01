Blast Red — это игра на ловкость, в которой вам нужно стрелять по красным блокам и удерживать зеленые шарики на острове. Если зеленые шарики не сработали, вы провалили уровень. Продумайте стратегически, какой блок вы будете стрелять первым, чтобы контролировать падение зеленых шаров. Сможете ли вы пройти каждый уровень? Управление: Стрелять – щелчок левой кнопкой мыши. Поворот уровня – нажать и перетащить мышь. О создателе: Blast Red был создан компанией Iriysoft. Посмотрите другие их игры Biker Street, Cursed Treasure, Cursed Treasure 2 и Zuma Boom на Poki!

Веб-сайт: poki.com

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