Jungle Roller — это игра-головоломка, в которой вам придется извиваться и выбираться из джунглей! Jungle Roller был создан Алексом Харрисоном. В Jungle Roller вы перемещаете мяч, вращая уровень. Чтобы пройти уровни, вам нужно катить мяч по красным точкам, когда они станут зелеными, вы сможете перейти к следующему шагу. Секретные двери откроются, и вы сможете перейти в новые части уровня. Разблокируйте все двери и устраните все препятствия, чтобы открыть дверь на следующий уровень. Разгадайте свой путь через джунгли с помощью Jungle Roller! Управление: Щелчок мышью — поворот. О создателе: Jungle Roller был создан Алексом Харрисоном, известным по другим играм-головоломкам, таким как Free the Key.

Веб-сайт: poki.com

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