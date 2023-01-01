Let's Roll — это игра на ловкость, в которой вам придется преодолевать различные контрольные точки. Будьте осторожны со всеми препятствиями, которые встречаются на вашем пути. Вам нужно умело уворачиваться и прыгать по уровню. В игре также есть различные режимы, например бесконечный режим. И имеет много разных шаров, которые вы можете разблокировать! Сможете ли вы закончить игру? Перемещение — клавиши со стрелками / WASDLet's Roll был создан Wix Games. Они известны по сериям Duck Life, Ant Art Tycoon и Jumphobia!

Веб-сайт: poki.com

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