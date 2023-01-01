Supernova — это игра на ловкость, в которой вы управляете кораблем и по пути должны уклоняться от объектов. В игре великолепная графика и несколько транспортных средств, которые вы можете разблокировать. Ваша скорость увеличивается по мере прохождения процедурно генерируемых красочных этапов Supernova. Постарайтесь превзойти свою серию, тщательно преодолевая все препятствия! Вы можете использовать WASD или клавиши со стрелками, чтобы изменить направление корабля. Supernova создана компанией kokos.games, которая издает игры, пишет код и делает другие потрясающие веб- и игровые вещи. .

Веб-сайт: poki.com

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