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Papery Planes

Papery Planes

poki.com

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Papery Planes — это игра на ловкость, в которой вам нужно пролететь на бумажном самолетике как можно дальше. Вы плывете над рекой с различными скальными образованиями, от которых вам нужно уклоняться. Погодные условия будут меняться изо дня в ночь и из лета в зиму, чтобы максимально усложнить ваш полет. Соберите достаточно монет, чтобы купить разные типы бумажных самолетов, и обязательно соберите их все! Летайте влево — клавиша со стрелкой влево. Летайте вправо — клавиша со стрелкой вправо. Бумажные самолеты были созданы Акосом Маковичем. Он также создал Air Hockey Championship Deluxe на Poki.

Веб-сайт: poki.com

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