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Super Planet Fun Time

Super Planet Fun Time

poki.com

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Super Planet Fun Time — игра, в которой вам предстоит вращаться вокруг разных планет, собирая драгоценные камни. Как только вы соберете достаточно драгоценных камней, на планете появится большой синий шар. Если ты попадешь в большой шар, ты полетишь на другую планету. Завершите 3 планеты, чтобы перейти на следующий уровень. В игре представлено множество великолепно спроектированных планет, которые вы можете исследовать. Помимо этого, в игре великолепная графика и фантастический саундтрек. Вы можете использовать оранжевые драгоценные камни, которые вы собираете на планетах, чтобы покупать новые корабли! Соберите все драгоценные камни, обогните все планеты и исследуйте всю галактику в Super Planet Fun Time! Двигаться влево — A или стрелка влево. Двигаться вправо — D или стрелка вправо. Пауза — пробел. Super Planet Fun Time была создана студией Work Title Studios. Они также создали Floppy Tower!

Веб-сайт: poki.com

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