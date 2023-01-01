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Super MX - The Champion

Super MX - The Champion

poki.com

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Super MX — The Champion — это гоночная игра по мотокроссу. Обгоните своих противников и совершайте большие прыжки! Сможете ли вы финишировать на первом месте? Управление: Диск – WASD или клавиши со стрелками. Возрождение – Пробел. О создателе: Super MX – The Championship создан Barnzmu. Это их первая игра на Poki!

Веб-сайт: poki.com

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