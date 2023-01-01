Car Drift Racers 2 — это гоночная игра с видом сверху, где ключевым моментом является дрифт. Обязательно дрифтуйте в поворотах и ​​обгоняйте соперников! Сможете ли вы финишировать первым на каждом уровне в Car Drift Racers 2? Управление: Вождение — WASD и клавиши со стрелками Тормоз — пробел. О создателе: Car Drift Racers 2 создана компанией Brainsoftware. Они известны своими потрясающими автомобильными играми здесь, на Poki!

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