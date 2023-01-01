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Mad Car Racing

Mad Car Racing

poki.com

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Mad Car Racing — это гоночная игра, в которой вам предстоит победить противника на 10 великолепных этапах. Победите обоих противников, чтобы выиграть гонку. Вы можете разблокировать разные машины в гараже. Будьте осторожны, ведь другие гонщики могут столкнуться с вами, что может привести к падению с карты и потере драгоценного времени! Сможете ли вы финишировать первым на каждом этапе? Управление — клавиши со стрелками. Повышение — пробел. Игра Mad Car Racing была создана компанией Brainsoftware. Они известны серией Parking Fury и гоночными играми, такими как Moto Trial Racing и другими, во все из которых можно играть на Poki!

Веб-сайт: poki.com

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