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Cartoon Mini Racing

Cartoon Mini Racing

poki.com

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Врум врум! Выберите свой красочный автомобиль и отправляйтесь в гонку! Масштабируйте дороги, мосты, горы и многое другое, пытаясь победить соперников в этой веселой гоночной игре. Закончите первым, чтобы разблокировать новые уровни и купить новые транспортные средства, чтобы увеличить свою скорость! Возьмите друга и опробуйте гоночный режим для двух игроков. Победитель получает право похвастаться! Элементы управления: Клавиши со стрелками — управление H - Сбросить машину

Веб-сайт: poki.com

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