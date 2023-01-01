Врум врум! Выберите свой красочный автомобиль и отправляйтесь в гонку! Масштабируйте дороги, мосты, горы и многое другое, пытаясь победить соперников в этой веселой гоночной игре. Закончите первым, чтобы разблокировать новые уровни и купить новые транспортные средства, чтобы увеличить свою скорость! Возьмите друга и опробуйте гоночный режим для двух игроков. Победитель получает право похвастаться! Элементы управления: Клавиши со стрелками — управление H - Сбросить машину

Веб-сайт: poki.com

Отказ от ответственности: платформа WebCatalog не аффилирована и не связана с приложением Cartoon Mini Racing, не авторизована и не рекомендуется им и не имеет никакого формального отношения к нему. Все названия продуктов, логотипы и бренды являются собственностью соответствующих владельцев.