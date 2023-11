2 Player City Racing — это игра-симулятор автомобильных гонок, в которой вы ездите по всему городу, как душе угодно. Вы можете играть в одиночку в одиночном режиме, но вы также можете насладиться вождением с друзьями, если выберете режим для двух игроков. Если вас волнует мысль о поездке по городу на высокой скорости, смоделируйте это чувство в 2 Player City Racing! Сможете ли вы опередить всех своих противников до финиша и смотреть, как они поедают вашу пыль? Вперед — W или клавиша со стрелкой вверх Назад — S или клавиша со стрелкой вниз Изменить направление — A/D или клавиши со стрелками влево/вправо 2 Player City Racing создан Brain Программное обеспечение. Посмотрите другие их игры Just Park It 11 и Extreme Off Road Cars 3: Cargo на Poki!

Веб-сайт: poki.com

