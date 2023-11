Monster Truck Shadow Racer — гоночная игра, в которой сцена окутана тьмой. Проберитесь через все препятствия и противников, чтобы выиграть гонку. Не забудьте собрать все канистры с топливом и обязательно выполняйте сальто, чтобы получить дополнительные очки! В игре более 30 уровней и четыре новых грузовика, которые можно разблокировать. Звучит уже захватывающе? Вы знаете, что говорят о гонках на грузовиках: когда яркость падает, волнение возрастает! (Они так не говорят, мы просто это придумали.) Движение — W/S или клавиши со стрелками Тормоз — Пробел — Ускорение влево — ShiftMonster Truck Shadow Racer создан BrainSoftware. Посмотрите другие их игры Fortride: Open World, Car Drift Racers 2, Extreme Off Road Cars 3: Cargo, Just Park It 11 и 2 Player City Racing на Poki!

Веб-сайт: poki.com

