2 Player City Racing 2

2 Player City 2 Racing — это гоночная игра в 3D, созданная Brain Software. Соревнуйтесь с другими гонщиками на улицах практически безлюдного города. Собирайте монеты по пути, чтобы купить новые крутые транспортные средства, например увлекательную спортивную машину или огромный мусоровоз, и старайтесь выигрывать гонку за гонкой. Если вас волнует мысль о поездке по городу на высокой скорости, смоделируйте это чувство в 2 Player City Racing! Сможете ли вы опередить всех своих противников до финиша и смотреть, как они пожирают вашу пыль? Диск — клавиши со стрелкамиСпециальный — пробел Сброс — RDrive — клавиши ESDFСпециальный — левый сдвигСброс — M2 Player City Racing 2 создан Brain Software. Играйте в другие казуальные игры Poki: Fortride: Open World, City Racing для 2 игроков, Just Park It 12, Extreme Off Road Cars и Car Drift Racers 2.

Веб-сайт: poki.com

