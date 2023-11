Burnout Extreme Drift 2 — это гоночная игра в 3D, созданная Brain Software. Испытайте острые ощущения от езды на полной скорости и дрифта по различным трассам в разных местах. Соревнования в этой игре помогут вам заработать деньги, которые затем вы сможете потратить на покупку более новых и лучших автомобилей. Усердно работайте, чтобы освоить сложные трассы и стать чемпионом мира по дрифту. Ваша потребность в скорости будет удовлетворена с помощью Burnout Extreme Drift 2. Диск — WASD или клавиши со стрелками. Тормоз — пробел. Burnout Extreme Drift 2 создан компанией Brain Software. Играйте в другие автомобильные игры Poki: 18 Wheeler Cargo Simulator 2, Fortride: Open World, 2 Player City Racing 2, 2 Player City Racing, Just Park It 12, Extreme Off Road Cars и Car Drift Racers 2.

Веб-сайт: poki.com

Отказ от ответственности: платформа WebCatalog не аффилирована и не связана с приложением Burnout Extreme Drift 2, не авторизована и не рекомендуется им и не имеет никакого формального отношения к нему. Все названия продуктов, логотипы и бренды являются собственностью соответствующих владельцев.