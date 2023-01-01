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3D Moto Simulator 2

3D Moto Simulator 2

poki.com

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3D Moto Simulator 2 — гоночная игра, в которой вы управляете мотоциклом на максимальной скорости! В 3D Moto Simulator 2 вы сможете управлять уличным гонщиком, мотоциклом для мотокросса или полицейским мотоциклом. Попробуйте вид от первого лица, чтобы почувствовать, будто вы едете на скоростном мотоцикле. Катайтесь на велосипеде и прыгайте кроликом, чтобы произвести впечатление на других гонщиков! Доступны новые блестящие велосипеды, включая кроссовые, триальные и даже мощный полицейский мотоцикл! Выбирайте одну из трех разных красивых локаций: город, расположенный в гористой пустыне, обширный городской комплекс и бесплодную пустошь. Поделитесь игрой с друзьями и играйте вместе! 3D Moto Simulator 2 был создан компанией Faramel Games в октябре 2016 года! Играйте в другие игры Poki: 3D Car Simulator, Cars Thief, Cars Thief: Tank Edition, City Rider, Gangster Contract Mafia Wars, Hammer 2: Reloaded, Offroader V5, Slash the Rope и Top Speed ​​3D.

Веб-сайт: poki.com

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