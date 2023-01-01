3D Car Simulator — гоночная игра, в которой вы управляете модифицированными автомобилями на максимальной скорости по всей Земле! В 3D Car Simulator вы можете управлять раллийным автомобилем, экзотической полицейской машиной или маслкаром. Высокоскоростные четырехколесные автомобили выглядят и управляются по-разному. Меняйте ракурс камеры и наслаждайтесь живописными видами во время круиза! Попробуйте вид от первого лица, чтобы почувствовать, будто вы едете на скоростном мотоцикле. Поделитесь игрой с друзьями и играйте вместе! 3D Car Simulator был создан компанией Faramel Games в октябре 2016 года! Играйте в другие игры Poki: 3D Moto Simulator 2, Cars Thief, Cars Thief: Tank Edition, City Rider, Gangster Contract Mafia Wars, Hammer 2: Reloaded, Offroader V5, Slash the Rope и Top Speed ​​3D.

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