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Cars Thief: Tank Edition

Cars Thief: Tank Edition

poki.com

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Угоняйте транспорт и взорвите город! В этой автомобильной игре вам предстоит управлять отважным преступником. Вы можете запрыгнуть в любую припаркованную машину или танк. Управляйте армейской машиной и стреляйте из турели во взрывы в Cars Thief: Tank Edition!

Веб-сайт: poki.com

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