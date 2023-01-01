Угоняйте транспорт и взорвите город! В этой автомобильной игре вам предстоит управлять отважным преступником. Вы можете запрыгнуть в любую припаркованную машину или танк. Управляйте армейской машиной и стреляйте из турели во взрывы в Cars Thief: Tank Edition!

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