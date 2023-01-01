Угоняйте транспорт и гоняйте по городу! Cars Thief — это клон GTA, наполненный уникальными транспортными средствами. Вы можете угонять полицейские машины, мотоциклы и фургоны без опознавательных знаков. Измените вид, чтобы управлять автомобилем от первого лица, и перенеситесь в совершенно новый мир!

Веб-сайт: poki.com

Отказ от ответственности: платформа WebCatalog не аффилирована и не связана с приложением Cars Thief, не авторизована и не рекомендуется им и не имеет никакого формального отношения к нему. Все названия продуктов, логотипы и бренды являются собственностью соответствующих владельцев.