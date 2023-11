Real Cars in City — это 3D-симулятор, в котором вам предстоит доказать свои навыки вождения на различных уникальных гоночных трассах. Выступайте против искусственного интеллекта или друзей и собирайте звезды за успешное прохождение гонок. Вы можете использовать свои звезды, чтобы разблокировать новые крутые автомобили. Помимо звезд, вы можете зарабатывать деньги, которые можно потратить на настройку и улучшение своей машины, чтобы она лучше соответствовала вашему стилю игры. Здесь есть множество впечатляющих транспортных средств, режим для двух игроков, зона свободного вождения и даже зона боя с Hot Pursuit. Обязательно выполняйте побочные квесты, чтобы накопить деньги и купить машину своей мечты! Есть ли у вас все необходимое, чтобы стать лучшим водителем в городе? Real Cars in City была создана AYN Games. Они создают реалистичные 3D-гонки и гоночные игры. Играйте в другие их игры на Poki: Cyber ​​Cars Punk Racing. Вы можете бесплатно играть в Real Cars in City на Poki. Пока в Real Cars in City можно играть только на компьютере.

Веб-сайт: poki.com

