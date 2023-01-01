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Crazy Cars

Crazy Cars

poki.com

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Crazy Cars — это автомобильная 3D-игра, действие которой происходит в оживленной локации, полной интересных трасс, занимательных препятствий и интересных испытаний. Выбирайте быструю машину и ускоряйтесь на захватывающих рампах, поднимайтесь на гору Эгг, дайте полный газ на гоночных трассах, выполняйте трюки в дрэг-рейсингах и исследуйте множество других интересных мест и занятий, в которых вы можете принять участие. Есть полосы препятствий, в которых можно даже принять участие. швыряй свою машину по карте! Обязательно соберите все звезды, гаечные ключи и другие предметы коллекционирования, которые вам попадутся, чтобы потратить их на новые блестящие автомобили. Вы можете управлять более чем 17 уникальными автомобилями! В игре даже можно играть против друга благодаря функции разделенного экрана. Готовы ли вы удовлетворить свою жажду скорости с Crazy Cars? Гоняйте по карте в поисках интересных занятий, в которых можно принять участие. Рулевое управление — WASD (Игрок 1) или клавиши со стрелками (Игрок 2) Тормоз — Пробел Пауза — ESCСброс — RCrazy Cars была созданный No Pressure Studios. Играйте в другие их легендарные игры на Poki: Stickman Climb!, Stickman Climb 2, Bossy Toss и Shape Rush. Вы можете играть в Crazy Cars на Poki со своего настольного компьютера и мобильных устройств. Играйте дома или в дороге! Вы можете играть в Crazy Cars без установки или бесплатного скачивания на Poki.

Веб-сайт: poki.com

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