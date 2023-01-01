Rally Point 2 — это автомобильная 3D-гонка, в которой вам предстоит финишировать первым на различных гоночных трассах по всему миру. В этой игре вы сможете проверить, насколько хорошо вы ездите по экстремальным трассам. Города, пустыни, улицы, что угодно! Дайте полный газ и добейтесь быстрейших результатов за ограниченное время. Используйте свои навыки рулевого управления, дрифтуйте на поворотах дороги и ускоряйтесь с помощью нитроусилителя. Но не перегревайте двигатель, так как это закоротит вашу машину! Достижение рекордов времени даст вам доступ к новым транспортным средствам, новым трассам и возможностям настройки. Так что вперед и ведите свою любимую машину до финиша! Управление — WASD или клавиши со стрелками. Сброс — RPause — Esc или PNitro — пробел или ZDrift — левый сдвиг или XRally Point 2 создан XFormGames. На Poki есть и другие игры на ловкость: Rally Point, Burnin' Rubber Crash n' Burn, Hydro-storm-2, Rhino Rush Stampede, Gladiator True Story, Rally-point-4, Rally Point 3, Go Kart Go! Ultra! и Burnin' Rubber 5 XS. Вы можете играть в Rally Point 2 бесплатно на Poki. В Rally Point 2 можно играть только на настольном компьютере.

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