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Crazy Road Trip

Crazy Road Trip

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Веб-сайт: poki.com

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It's time to put the paddle to the metal in Crazy Road Trip! In this high-speed driving game, you take control of a car that always drive forward. It's up to you to drive and drift it through the different stages and get to the other end in one piece. You can unlock 14 unique vehicles to drive around in - from monster trucks to race cars to even a toilet on wheels! If you think you're a real expert at drifting, try out Expert Mode! In this mode, you only get one life - so run into a single wall and it's game over. Only the very best drivers can finish all 30 levels on this mode. Let's hit the road!

Веб-сайт: poki.com

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