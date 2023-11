Slime Road — это многоуровневая, наполненная красками игра на ловкость, в которой вы прыгаете через разноцветные обручи, чтобы заработать драгоценные камни. Его создала группа Deliciouspill, которая также создала Sling Drift, Pick Me Up, Spill It и другие. В конце дороги прыгайте в яблочко, чтобы получить дополнительные очки. С легкостью спускайтесь по Слизистой дороге в этом быстром приключенческом приключении с прыжками! Эта красочная игра на ловкость наверняка будет развлекать вас часами. В Slime Road на Poki каждый уровень приносит вам новое испытание, наполненное слизью! Клавиши со стрелками — MoveSlime Road создана компанией Deliciouspill из США. Они также являются создателями Sling Drift, Pick Me Up, Spill It и многих других.

Веб-сайт: poki.com

