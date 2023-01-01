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Double Bounce

Double Bounce

poki.com

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Double Bounce — это игра на ловкость, в которой вы сможете найти хорошее применение своему таланту прыжков на батуте. Зарабатывайте деньги за каждый успешный прыжок и улучшайте свои навыки прыжков, тратя деньги на улучшения, такие как высота прыжка, уровень удачи, множитель заработка и т. д. Овладейте искусством двойного прыжка и достигните ранее неизведанных высот. В этой игре нет предела! Прыжок — (удерживайте и отпустите) Левая кнопка мыши или SpaceDouble Bounce созданы Electric Monkeys. Это их первая игра на Poki!

Веб-сайт: poki.com

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