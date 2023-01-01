WebCatalog
Up and Beyond

Up and Beyond

poki.com

Играть онлайн

Еще не установили WebCatalog? Скачайте WebCatalog.

Упростите использование — скачайте компьютерное приложение для Up and Beyond в WebCatalog для Mac и ПК.

Запуск приложений в окнах без лишних элементов и со множеством улучшений.

Управление аккаунтами и переход между ними без переключения браузеров.

Веб-приложения можно закрепить в строке меню (области уведомлений) для быстрого доступа с помощью сочетаний клавиш.

Можно выбрать приложение как почтовый клиент по умолчанию, распределить окна, настроить уведомления и многое другое!

Блокировка приложений с помощью Touch ID, когда вы не за ПК.

Блокировка рекламы, защита личных данных от трекеров и ускорение работы веб-сайтов.

Up and Beyond — это игра на ловкость, созданная Electric Monkeys, в которой игрок должен управлять ракетой и избегать столкновений с какими-либо препятствиями. Возьмите под свой контроль свой космический корабль и путешествуйте по загадочной вселенной. Избегайте столкновений с препятствиями и стенами и собирайте атомы, чтобы получить улучшения и новые детали ракет. Но будьте осторожны! Обратите внимание на свой топливный бак, иначе вы можете заблудиться в космосе... Осмелитесь ли вы отправиться в это новое приключение? Управляйте своей ракетой, двигаясь влево и вправо, избегайте ударов о стены и соберите как можно больше топливных капсул и атомов. .Перемещение влево — клавиша со стрелкой влево. Перемещение вправо — клавиша со стрелкой вправо. Повышение — клавиша со стрелкой вверх. Up and Beyond создано Electric Monkeys. Вы можете сыграть в другую их игру Double Bounce на Poki!

Веб-сайт: poki.com

Отказ от ответственности: платформа WebCatalog не аффилирована и не связана с приложением Up and Beyond, не авторизована и не рекомендуется им и не имеет никакого формального отношения к нему. Все названия продуктов, логотипы и бренды являются собственностью соответствующих владельцев.

Вам также может понравиться

TinyTownRacing

TinyTownRacing

poki.com

Double Dodgers

Double Dodgers

poki.com

Laser Blade 3000

Laser Blade 3000

poki.com

SpaceUgh!

SpaceUgh!

poki.com

Bunny Goes Boom

Bunny Goes Boom

poki.com

Adventure Cube

Adventure Cube

poki.com

Magic Bridge

Magic Bridge

poki.com

Electric Highway

Electric Highway

poki.com

Casual Cube

Casual Cube

poki.com

Watercraft Rush

Watercraft Rush

poki.com

Desert Worms

Desert Worms

poki.com

Dino Run

Dino Run

poki.com

Продукт

Поддержка

Компания

Юридическая информация

© 2023 WebCatalog Pte. Ltd.

Мы применяем файлы cookie для обеспечения работы и улучшения наших веб-сайтов. Используя наши сайты, вы соглашаетесь на применение файлов cookie.

Политика конфиденциальности