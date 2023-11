Up and Beyond — это игра на ловкость, созданная Electric Monkeys, в которой игрок должен управлять ракетой и избегать столкновений с какими-либо препятствиями. Возьмите под свой контроль свой космический корабль и путешествуйте по загадочной вселенной. Избегайте столкновений с препятствиями и стенами и собирайте атомы, чтобы получить улучшения и новые детали ракет. Но будьте осторожны! Обратите внимание на свой топливный бак, иначе вы можете заблудиться в космосе... Осмелитесь ли вы отправиться в это новое приключение? Управляйте своей ракетой, двигаясь влево и вправо, избегайте ударов о стены и соберите как можно больше топливных капсул и атомов. .Перемещение влево — клавиша со стрелкой влево. Перемещение вправо — клавиша со стрелкой вправо. Повышение — клавиша со стрелкой вверх. Up and Beyond создано Electric Monkeys. Вы можете сыграть в другую их игру Double Bounce на Poki!

Веб-сайт: poki.com

Отказ от ответственности: платформа WebCatalog не аффилирована и не связана с приложением Up and Beyond, не авторизована и не рекомендуется им и не имеет никакого формального отношения к нему. Все названия продуктов, логотипы и бренды являются собственностью соответствующих владельцев.