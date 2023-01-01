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Bunny Goes Boom

Bunny Goes Boom

poki.com

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Bunny Goes Boom — это игра, в которой вы управляете кроликом, поднимаясь по платформе и избегая препятствий. Нажимайте на края экрана, чтобы управлять движениями кролика, избегайте врагов с воздушными шарами и старайтесь подняться как можно выше! Движение — клавиши со стрелками или левая/правая стороны сенсорного экрана. Bunny Goes Boom создан компанией SnoutUp Games, базирующейся в Литве. Возможно, вы знаете SnoutUp Games по шутеру Cave Blast, посвященному свиньям, игре Bacon May Die, посвященной битвам на мечах и свиньям Pork Chopper, игре о прыжках ниндзя Ninja Shurican, а также Iron Snout. Дайте им всем сыграть в Poki!

Веб-сайт: poki.com

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