Magic Bridge — игра на ловкость, созданная Neutronized. Возьмите под свой контроль одного из многочисленных персонажей-кошек и постарайтесь остаться в живых на мосту, который продолжает двигаться вверх. Мост будет направлен вниз в зависимости от того, где вы стоите, поэтому вам нужно быстро передвигаться на лапах, чтобы сохранять устойчивое равновесие. Избегайте всех врагов, соберите все монеты и разблокируйте больше персонажей с разными сильными сторонами. Прыгайте по мосту и испытайте это бесконечное веселье! Двигайтесь по платформе и избегайте прикосновений к врагам. Двигайте кота - A/D или клавиши со стрелками влево/вправо. Magic Bridge создан Neutronized. Играйте в другие казуальные игры Poki: Drop Wizard Tower и Lost Yeti.

Веб-сайт: poki.com

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