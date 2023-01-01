Snow Tale — это платформер, в котором вы отправляетесь в путешествие по зимней стране. Вы играете за нашего героя-пингвина, который бегает и прыгает по заснеженным холмам, бросает снежки, чтобы вывести из строя своих врагов, и побеждает хитроумных боссов! Вам придется беспокоиться о таких препятствиях, как шипы, валуны и огненные шары. Но у вас также есть интересные вещи, например драгоценные камни и вкусное мороженое. Вы готовы к прохладному приключению? Тогда помогите нашему бедному пингвину вернуться домой! Двигаться — A/D или стрелки влево/вправо. Прыжок — W или стрелка вверх (нажмите дважды, чтобы совершить двойной прыжок). Бросить снежок — пробел. Удар по земле — прыжок, затем нажать S или клавишу со стрелкой вниз. Снег. Tale была создана Neutronized и портирована на HTML5 компанией AwayFL. Сыграйте в другие гоночные игры Poki: Picnic Penguin, Magic Bridge, Lost-Yeti, Drop Wizard Tower и Slime Pizza. Вы можете играть в Snow Tale бесплатно на Poki. В Snow Tale пока можно играть только на компьютере.

Веб-сайт: poki.com

Отказ от ответственности: платформа WebCatalog не аффилирована и не связана с приложением Snow Tale, не авторизована и не рекомендуется им и не имеет никакого формального отношения к нему. Все названия продуктов, логотипы и бренды являются собственностью соответствующих владельцев.