WebCatalog
Snow Tale

Snow Tale

poki.com

Играть онлайн

Еще не установили WebCatalog? Скачайте WebCatalog.

Упростите использование — скачайте компьютерное приложение для Snow Tale в WebCatalog для Mac и ПК.

Запуск приложений в окнах без лишних элементов и со множеством улучшений.

Управление аккаунтами и переход между ними без переключения браузеров.

Веб-приложения можно закрепить в строке меню (области уведомлений) для быстрого доступа с помощью сочетаний клавиш.

Можно выбрать приложение как почтовый клиент по умолчанию, распределить окна, настроить уведомления и многое другое!

Блокировка приложений с помощью Touch ID, когда вы не за ПК.

Блокировка рекламы, защита личных данных от трекеров и ускорение работы веб-сайтов.

Snow Tale — это платформер, в котором вы отправляетесь в путешествие по зимней стране. Вы играете за нашего героя-пингвина, который бегает и прыгает по заснеженным холмам, бросает снежки, чтобы вывести из строя своих врагов, и побеждает хитроумных боссов! Вам придется беспокоиться о таких препятствиях, как шипы, валуны и огненные шары. Но у вас также есть интересные вещи, например драгоценные камни и вкусное мороженое. Вы готовы к прохладному приключению? Тогда помогите нашему бедному пингвину вернуться домой! Двигаться — A/D или стрелки влево/вправо. Прыжок — W или стрелка вверх (нажмите дважды, чтобы совершить двойной прыжок). Бросить снежок — пробел. Удар по земле — прыжок, затем нажать S или клавишу со стрелкой вниз. Снег. Tale была создана Neutronized и портирована на HTML5 компанией AwayFL. Сыграйте в другие гоночные игры Poki: Picnic Penguin, Magic Bridge, Lost-Yeti, Drop Wizard Tower и Slime Pizza. Вы можете играть в Snow Tale бесплатно на Poki. В Snow Tale пока можно играть только на компьютере.

Веб-сайт: poki.com

Отказ от ответственности: платформа WebCatalog не аффилирована и не связана с приложением Snow Tale, не авторизована и не рекомендуется им и не имеет никакого формального отношения к нему. Все названия продуктов, логотипы и бренды являются собственностью соответствующих владельцев.

Вам также может понравиться

Slime Laboratory 2

Slime Laboratory 2

poki.com

Slime Laboratory

Slime Laboratory

poki.com

Picnic Penguin

Picnic Penguin

poki.com

Magic Bridge

Magic Bridge

poki.com

Slime Pizza

Slime Pizza

poki.com

Yokai Dungeon

Yokai Dungeon

poki.com

Drop Wizard Tower

Drop Wizard Tower

poki.com

Cold Storage

Cold Storage

poki.com

Pogo Penguin

Pogo Penguin

poki.com

Bike Trials Winter 2

Bike Trials Winter 2

poki.com

Frostwing

Frostwing

poki.com

Chicken Sword: Ninja Master

Chicken Sword: Ninja Master

poki.com

Продукт

Поддержка

Компания

Юридическая информация

© 2023 WebCatalog Pte. Ltd.

Мы применяем файлы cookie для обеспечения работы и улучшения наших веб-сайтов. Используя наши сайты, вы соглашаетесь на применение файлов cookie.

Политика конфиденциальности