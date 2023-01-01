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Dana: Relics for Sale

Dana: Relics for Sale

poki.com

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Dana: Relics for Sale — это платформер, в котором вы — охотник за реликвиями, которому поручено вернуть утерянные реликвии у различных торговцев. Путешествуйте по древним лесам и ледяным пустошам в поисках бесценных сокровищ, прыгайте на врагов и препятствия или преодолевайте их, собирайте монеты и драгоценные камни и подбирайте ключи, которые откроют двери к еще более захватывающим приключениям! Сможете ли вы найти все реликвии на нескольких сложных уровнях и продать их все? Не забудьте поделиться этой игрой со своими друзьями! Перемещение — A/D или клавиши со стрелками. Прыжок — W или пробел. Поднять/бросить — Z или ED. «Дана: реликвии на продажу» создана Ulpo Media. Сыграйте в другую их игру на Poki: Grow Up the Cats. Вы можете играть в Dana: Relics for Sale бесплатно на Poki. В Dana: Relics for Sale можно играть на своем компьютере и мобильных устройствах, таких как телефоны и планшеты.

Веб-сайт: poki.com

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