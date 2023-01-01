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Tired to Fall

Tired to Fall

poki.com

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Tired to Fall — платформер-головоломка, в которой вы должны вести маленький листочек, который каждую осень слишком устал, чтобы падать. Присоединяйтесь к приключениям нашего персонажа-листа в лесу и используйте окружающую среду, чтобы найти творческие способы вернуться на дерево! Цель состоит в том, чтобы добраться до желтого гриба на каждом уровне. Вы можете сделать это, схватив других друзей-листьев и запустив их в определенное место, чтобы они превратились в платформы, по которым вы можете подняться и пройти. Вы можете высадить несколько саженцев на одном участке, чтобы вырастить еще более высокие платформы. Исследуйте прохладный лесной массив, полный интересных вещей, таких как колючие каштаны, желуди и пушечные грибы! Сможете ли вы пережить Падение и не упасть? Tired to Fall создана havana24. Это их первая игра на Poki! Вы можете играть в Tired to Fall бесплатно на Poki. В Tired to Fall можно играть на компьютере и мобильных устройствах, таких как телефоны и планшеты.

Веб-сайт: poki.com

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