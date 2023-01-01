Fluffball — это увлекательная игра на ловкость, в которой вы играете за очень скользкий пушистый шарик. Вам понадобится точность и предусмотрительность, чтобы не выпасть за пределы карты! Остерегайтесь резких поворотов! Пусть ничто не остановит вас в вашем стремлении пройти все уровни! Fluffball разработан Nitrome. На каждом уровне есть разные задачи. Игра остается популярной и по сей день! Наслаждайтесь пушистыми приключениями здесь, на Poki! Доберитесь до конца уровня, не упав! Двигайтесь — WASD или клавиши со стрелками. Fluffball был создан Nitrome как флеш-игра, а затем эмулирован в HTML5 компанией AwayFL. Играйте в другие флеш-игры Nitrome на Poki:

Веб-сайт: poki.com

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