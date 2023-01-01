Cheese Dreams — это веселый платформер, в котором вы играете за надувное сырное колесо. Остерегайтесь врагов! Пусть ничто не остановит вас в поисках звезд и прохождении уровней! Cheese Dreams разработана Nitrome. На каждом уровне есть разные задачи. Игра остается популярной и по сей день! Наслаждайтесь веселыми приключениями здесь, на Poki! Собирайте звезды на своем пути и подпрыгивайте, чтобы достичь конца уровней. Двигайтесь - A D или клавиши со стрелками Cheese Dreams была создана Nitrome как флэш-игра, а затем эмулирована в HTML5 компанией AwayFL. Играйте в другие флеш-игры Nitrome на Poki:

Веб-сайт: poki.com

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