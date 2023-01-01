Test subject Arena 2 — это платформер, созданный Nitrome. Путешествуйте по испытательной лаборатории и попытайтесь сбежать от злых учёных! Этот платформер перенесет вас в загадочную и опасную лабораторию. Исследователи намерены использовать вас во зло, и вам придется пройти каждый уровень, чтобы сбежать. Атакуйте других подопытных, чтобы выжить! Test subject Arena разработана Nitrome. На каждом уровне есть разные задачи. Игра остается популярной и по сей день! Наслаждайтесь приключениями здесь, на Poki! Элементы управления объяснены в игре. Эта игра была создана Nitrome как флэш-игра, а затем эмулирована в HTML5 компанией AwayFL для Poki. Играйте в другие флэш-игры Nitrome на Poki: Swindler 2, Avalanche, Cave Chaos 2, Enemy 585, Silly Sausage, Swindler, Coil, Cold Storage, Twin Shot 2, Bad Ice-Cream, Bad Ice-Cream 2, Bad Ice-Cream 3. , Пещерный хаос, Мятеж, Skywire, Двойной выстрел, Зеленый испытуемый и Синий испытуемый

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