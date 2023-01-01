Magneboy — платформер-головоломка, созданный Nitrome. Найдите свой путь через сложные уровни и засады! Сможете ли вы дойти до конца каждого уровня? Управление объясняется в игре. Эта игра была создана Nitrome как флэш-игра, а затем эмулирована в HTML5 компанией AwayFL для Poki. Играйте в другие флэш-игры Nitrome на Poki: Swindler 2, Avalanche, Cave Chaos 2, Enemy 585, Silly Sausage, Swindler, Coil, Cold Storage, Twin Shot 2, Bad Ice-Cream, Bad Ice-Cream 2, Bad Ice-Cream 3. , Пещерный хаос, Мятеж, Skywire, Двойной выстрел, Зеленый испытуемый и Синий испытуемый

Веб-сайт: poki.com

Отказ от ответственности: платформа WebCatalog не аффилирована и не связана с приложением Magneboy, не авторизована и не рекомендуется им и не имеет никакого формального отношения к нему. Все названия продуктов, логотипы и бренды являются собственностью соответствующих владельцев.