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Test Subject Arena

Test Subject Arena

poki.com

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Test subject Arena — платформер, созданный Nitrome. Путешествуйте по испытательной лаборатории и попытайтесь сбежать от злых учёных! Этот платформер перенесет вас в загадочную и опасную лабораторию. Исследователи намерены использовать вас во зло, и вам придется пройти каждый уровень, чтобы сбежать. Атакуйте других испытуемых, чтобы выжить! Арена испытуемых разработана Nitrome. На каждом уровне есть разные задачи. Игра остается популярной и по сей день! Наслаждайтесь приключениями здесь, на Poki!Игрок 1Перемещение - WASDAction - QИгрок 1Перемещение - Клавиши со стрелкамиДействие - /Test subject Arena была создана Nitrome как флэш-игра, а затем эмулирована в HTML5 компанией AwayFL. Играйте в другие флеш-игры Nitrome на Poki:

Веб-сайт: poki.com

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