Aquanaut — это увлекательная 2D-игра об исследовании подводных лодок, в которой вы играете за подводную лодку, плывущую по морю. Остерегайтесь сильных течений, толкающих вас, и остерегайтесь врагов! Пусть ничто не остановит вас в поисках драгоценных камней! Aquanaut разработан Nitrome. На каждом уровне есть разные задачи. Игра остается популярной и по сей день! Наслаждайтесь морскими приключениями здесь, на Poki! Соберите все драгоценные камни на своем пути и доберитесь до сундука с сокровищами в конце уровня. Двигайтесь — щелкните мышью, чтобы передвигаться. Бросьте бомбу — SpaceAquanaut была создана Nitrome как флэш-игра, а затем эмулирована. в HTML5 от AwayFL. Играйте в другие флеш-игры Nitrome на Poki:

Веб-сайт: poki.com

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