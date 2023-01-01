Bad Ice-Cream — это увлекательная игра-головоломка для двоих, в которой вы играете за Мороженое. Выбирайте вкус и добавляйте фрукты в мороженое! Этот мод для Pacman с минусовой температурой отличается классной графикой и вкусными десертами. Путешествуйте по каждому уровню, похожему на лабиринт, и собирайте фрукты, чтобы заработать очки. Соберите все фрукты, не попадаясь на глаза, и наслаждайтесь вкусным угощением! Используйте свои ледокольные способности, чтобы разбивать ледяные глыбы или создавать собственные ледяные барьеры для защиты. Вперед, ешьте все фрукты! Плохое мороженое разработано компанией Nitrome. Они выпустили игру в декабре 2010 года. Вам предстоит пройти 40 уровней. Каждый уровень имеет разные темы и задачи. Игра остается популярной и по сей день! Наслаждайтесь морозными приключениями в одиночку или вместе с другом здесь, на Poki! Соберите все фрукты до того, как истечет таймер. Двигаться — WASD или клавиши со стрелками. Заморозить или разбить лед — F или SpaceBad Ice-Cream был создан Nitrome как флеш-игра, и позже эмулировался в HTML5 компанией AwayFL. Играйте в другие флеш-игры Nitrome на Poki:

Веб-сайт: poki.com

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