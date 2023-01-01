Bad Ice-Cream 2 — это игра-головоломка для двух игроков, разработанная Nitrome. Выбирайте вкус и добавляйте фрукты в мороженое! Отправляйтесь на войну с мягким мороженым и голодными врагами на ледяных полях сражений! В Bad Ice-Cream 2 вы будете играть за негодяя-десерта, который отказывается есть. Выберите свой любимый замороженный вкус и найдите фрукты в лабиринтах из ледяных глыб! Соберите все фрукты, не попадаясь на глаза, и наслаждайтесь вкусным угощением! Используйте свои ледокольные способности, чтобы разбивать ледяные глыбы или создавать собственные ледяные барьеры для защиты. Вперед, съешьте все фрукты! Соберите все фрукты до того, как истечет таймер. Движение — WASD или клавиши со стрелками. Заморозка — Q или SpaceBad Ice-Cream 2 была создана Nitrome как флэш-игра, а затем эмулирована в HTML5 компанией AwayFL. Играйте в другие флеш-игры Nitrome на Poki: Swindler 2, Avalanche, Final Ninja, Final Ninja Zero, Silly Sausage, Swindler, Coil, Cold Storage, Twin Shot 2, Bad Ice-Cream, Bad Ice-Cream 3, Cave Chaos, Cave Chaos 2, Мятеж, Skywire, Двойной выстрел, Зеленый испытуемый и Синий испытуемый

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