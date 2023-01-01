Test Subject Green

Test Object Green — это приключенческий платформер, разработанный Nitrome. Этот платформер перенесет вас в центр научной лаборатории, и вам придется найти путь через нее. Прыгайте с платформы на платформу, перемещайтесь сквозь светящиеся стены и пройдите все этапы. Готовы ли вы поэкспериментировать? Движение – клавиши со стрелками Стрельба – пробел Тестирование клавиш «Тема зеленая» была создана Nitrome как флэш-игра, а затем эмулирована в HTML5 компанией AwayFL. Играйте в другие флеш-игры Nitrome на Poki: Swindler 2, Avalanche, Final Ninja, Final Ninja Zero, Silly Sausage, Skywire, Coil, Cold Storage, Twin Shot 2, Bad Ice-Cream, Bad Ice-Cream 2, Bad Ice-Cream 3. , Пещерный хаос, Мятеж, Skywire-2, Двойной выстрел, Синий подопытный и Мошенник

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