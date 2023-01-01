Swindler 2 — платформер-головоломка, созданный Nitrome. Продолжайте самое скользкое приключение с того места, где вы остановились! Возьмите под свой контроль нашего любимого зеленого слизняка и помогите ему снова добраться до сундуков с сокровищами на каждом уровне! Используйте клавиши со стрелками, чтобы переворачивать карту и собирать все ценные вещи на своем пути, контролируя при этом скорость и сохраняя равновесие на веревке. Swindler возвращается с более масштабной и лучшей игрой, наполненной головоломками! Идите вперед и начните раскачиваться! Двигаться - клавиши со стрелками. Поднять - пробел. Слезть со слизи. UpSwindler 2 был создан Nitrome как флэш-игра, а затем эмулирован в HTML5 компанией AwayFL. Играйте в другие флеш-игры Nitrome на Poki: Swindler, Avalanche, Final Ninja, Final Ninja Zero, Silly Sausage, Skywire, Coil, Cold Storage, Twin Shot 2, Bad Ice-Cream, Bad Ice-Cream 2, Bad Ice-Cream 3, Пещерный хаос, Мятеж, Skywire-2, Двойной выстрел, Зеленый испытуемый и Синий испытуемый

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