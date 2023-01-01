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Twin Shot 2

Twin Shot 2

poki.com

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Twin Shot 2 — это платформер в жанре экшен, созданный Nitrome. В этой игре вы управляете ангелами, которые побеждают врагов с помощью лука и стрел. Пройдите 150 захватывающих и уникальных уровней, а затем бесплатно скачайте дополнение Good and Evil на Poki! Стреляйте в летающих синих существ, красных слизней, темных монстров и многое другое в продолжении классического шутера. Не забудьте поделиться Twin Shot 2 с друзьями и сравнить свои результаты друг с другом! Движение — A/D или клавиши со стрелками влево/вправо Прыжок — W или клавиша со стрелкой вверх Стрелка огня — F или пробел. Twin Shot 2 был создан Nitrome как флеш-игра, позже эмулированная в HTML5 компанией AwayFL. Играйте в другие флеш-игры Nitrome на Poki: Swindler 2, Avalanche, Final Ninja, Final Ninja Zero, Silly Sausage, Swindler, Coil, Cold Storage, Bad Ice-Cream, Bad Ice-Cream 2, Bad Ice-Cream 3, Cave Chaos, Cave Chaos 2, Mutiny, Skywire, Twin Shot, Зеленый испытуемый и Синий испытуемый

Веб-сайт: poki.com

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