Cave Chaos 2 — это многопользовательский платформер, созданный Nitrome, в котором пользователь играет за шахтера, сбегающего из пещеры. Помогите этому маленькому шахтёру выбраться живым и невредимым! Убегайте из разрушающейся пещеры и обязательно подберите добычу на своем пути, прежде чем дойти до конца уровня. Перепрыгивайте врагов, бочки и всевозможные препятствия и будьте осторожны, чтобы не поскользнуться между камнями. Не забывайте использовать бонусы! Играйте в Cave Chaos 2 с другом, чтобы получить максимум удовольствия! Перемещение — WASD или клавиши со стрелками. Прыжок — пробел. Cave Chaos 2 была создана Nitrome как флэш-игра, а затем эмулирована в HTML5 компанией AwayFL. Играйте в другие флеш-игры Nitrome на Poki: Swindler 2, Avalanche, Final Ninja, Final Ninja Zero, Silly Sausage, Swindler, Coil, Cold Storage, Twin Shot 2, Bad Ice-Cream, Bad Ice-Cream 2, Bad Ice-Cream 3. , Пещерный хаос, Мятеж, Skywire, Двойной выстрел, Зеленый испытуемый и Синий испытуемый

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