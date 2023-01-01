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Twin Shot

Twin Shot

poki.com

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Twin Shot — это многопользовательский приключенческий платформер, выпущенный компанией Nitrome 6 февраля 2009 года. Вы играете за ангелов, которые используют свои луки и стрелы для защиты своей территории от захватчиков. Движение — стрелка или клавиши WASD. Огненная стрелка — пробел или FTwin Shot была создана Nitrome. как флеш-игра, а затем эмулировалась в HTML5 компанией AwayFL. Играйте в другие флеш-игры Nitrome на Poki: Swindler 2, Avalanche, Final Ninja, Final Ninja Zero, Silly Sausage, Skywire, Coil, Cold Storage, Twin Shot 2, Bad Ice-Cream, Bad Ice-Cream 2, Bad Ice-Cream 3. , Пещерный хаос, Мятеж, Skywire-2, Синий подопытный, Зеленый подопытный и Мошенник

Веб-сайт: poki.com

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