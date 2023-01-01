Mutiny — это игра в жанре экшн-стратегии, созданная Nitrome. Игрок берет на себя роль пиратов, сражающихся с другими морскими врагами, используя различное оружие, большая часть которого имеется в ограниченном количестве. Готовы ли вы стать самой захватывающей тактической морской боевой игрой для двух игроков? Цельтесь и стреляйте. Удерживайте левую кнопку мыши и отпустите ее, чтобы стрелять. Mutiny была создана Nitrome как флэш-игра, а затем эмулирована в HTML5 компанией AwayFL. Играйте в другие флеш-игры Nitrome на Poki: Swindler 2, Avalanche, Final Ninja, Final Ninja Zero, Silly Sausage, Swindler, Coil, Cold Storage, Twin Shot 2, Bad Ice-Cream, Bad Ice-Cream 2, Bad Ice-Cream 3. , Cave Chaos, Cave Chaos 2, Skywire, Twin Shot, Зеленый испытуемый и Синий испытуемый

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