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Silly Sausage

Silly Sausage

poki.com

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Silly Sausage — аркадная игра, созданная Nitrome. В этой классической флеш-игре вы — гибкая собака, которая должна самостоятельно перемещаться по уровням, пытаясь собрать все необходимые драгоценные камни, а затем достичь финиша. В Silly Sausage 30 уровней и различные типы опасных врагов, такие как клинки, огненные шары, пузыри и шипы-бриллианты. Сможете ли вы выйти за пределы своей зоны комфорта и собрать все драгоценные камни в рекордно короткие сроки? Растягивайте собаку — WASD или клавиши со стрелками. «Глупая колбаса» была создана Nitrome как флэш-игра, а затем эмулирована в HTML5 компанией AwayFL. Играйте в другие флеш-игры Nitrome на Poki: Swindler 2, Avalanche, Final Ninja, Final Ninja Zero, Cave Chaos 2, Swindler, Coil, Cold Storage, Twin Shot 2, Bad Ice-Cream, Bad Ice-Cream 2, Bad Ice-Cream 3, Пещерный хаос, Мятеж, Skywire, Двойной выстрел, Зеленый испытуемый и Синий испытуемый

Веб-сайт: poki.com

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