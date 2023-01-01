Skywire 2 — это игра-платформер, созданная Nitrome. В этой игре вы помогаете доставлять пассажиров на станцию, одновременно управляя судном по рельсам. Избегайте опасных животных-роботов, таких как страусы, попугаи, носороги и верблюды, так как они могут привести к падению пассажиров. Есть даже игровой режим для гонок вдвоем! Идите вперед и прыгайте в эту классическую рельсовую езду! Вверх - W или стрелка вверхВниз - S или стрелка внизSkywire 2 был создан Nitrome как флэш-игра, а затем эмулирован в HTML5 компанией AwayFL. Играйте в другие флеш-игры Nitrome на Poki: Swindler 2, Avalanche, Final Ninja, Final Ninja Zero, Silly Sausage, Swindler, Coil, Cold Storage, Twin Shot 2, Bad Ice-Cream, Bad Ice-Cream 2, Bad Ice-Cream 3. , Пещерный хаос, Мятеж, Skywire, Двойной выстрел, Зеленый испытуемый и Синий испытуемый

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