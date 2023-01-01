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Skywire

Skywire

poki.com

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Skywire — это платформер в жанре экшен, созданный Nitrome. В этой игре вы помогаете доставлять пассажиров на станцию, одновременно управляя судном по рельсам. Избегайте опасных животных-роботов, таких как страусы, попугаи, носороги и верблюды, так как они могут привести к падению пассажиров. Есть даже игровой режим для гонок вдвоем! Идите вперед и прыгайте в эту классическую поездку по рельсам! Вверх - W или стрелка вверхВниз - S или стрелка внизSkywire был создан Nitrome как флэш-игра, а затем эмулирован в HTML5 AwayFL. Играйте в другие флеш-игры Nitrome на Poki: Swindler 2, Avalanche, Final Ninja, Final Ninja Zero, Silly Sausage, Swindler, Coil, Cold Storage, Twin Shot 2, Bad Ice-Cream, Bad Ice-Cream 2, Bad Ice-Cream 3. , Пещерный хаос, Мятеж, Skywire-2, Двойной выстрел, Зеленый испытуемый и Синий испытуемый

Веб-сайт: poki.com

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